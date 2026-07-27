Diego Santilli se refirió a las críticas provenientes de Brasil por las declaraciones de Javier Milei contra Lula, y recordó que dirigentes vinculados al gobierno del vecino país participaron activamente de la campaña presidencial argentina de 2023. "Que no se arranquen las vestiduras. Vinieron acá, hicieron campaña, dijeron de todo. El gabinete de Lula dijo barbaridades del Presidente", señaló el funcionario en declaraciones televisivas.

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Además, insistió en que el conflicto no tendrá consecuencias económicas y aseguró que la relación comercial se mantiene al margen de las diferencias diplomáticas.

Lula da Silva salió al cruce del libertario, quien apuntó duramente contra su par sudamericano, al punto de llamarlo “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”. En este marco, desde el Gobierno brasilseño se amenazó con romper las relaciones bilaterales.

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