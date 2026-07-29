Diego Santilli decidió desplazar al Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Darío Geuna; el Jefe de Gabinete, de esta manera, sacó a un hombre de Santiago Caputo al cumplimentar su deseo de designar a otra persona al frente del área por las diferencias que tenía con el eyectado Geuna.

Ads

Esta Secretaría mantiene la administración del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la empresa Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG).

De esta manera, Santilli gana terreno y suma una nueva victoria interna a Karina Milei.

Ads

Ads