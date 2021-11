El candidato a diputado nacional de Juntos en la provincia, Diego Santilli, Graciela Ocaña y Facundo Manes participaron de un acto en Lanús junto a jóvenes militantes en el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 14 de noviembre.

Los jóvenes se agruparon alrededores de los candidatos con gorras rojas y el hashtag #EsElColo. Justamente, Diego Santilli, fue quien cerró el acto político: “Es el tiempo de ustedes, es el camino de ustedes. Hemos vivido un año y medio sin clases, no pudimos socializar. Costó volver al camino del aprendizaje, donde forjan su futuro”.

“Estamos aquí porque hay una esperanza, es con más educación donde vamos a salir adelante. Solo lo vamos a hacer si vamos a buscar a esos 500 mil jóvenes que abandonaron la escuela”, enfatizó Santilli.

“El tiempo de ustedes es hoy. Son ustedes lo que pueden liderar el cambio. Es el 14 de noviembre. Sean dueños del futuro”, señaló quien encabeza la lista a Diputados.

El tercero de la lista de Juntos, Facundo Manes, expresó: “Ser joven en este país no es fácil. La sociedad argentina tiene una deuda con los jóvenes. Venimos a decirles que no aflojen, que no acepten las cosas como están. Lideren y nosotros los vamos a acompañar”.