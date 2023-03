Falta una semana, pero ya se prepara el partido entre Sarmiento de Junín y River Plate. Desde el APREVIDE dieron algunas precisiones del operativo de seguridad donde harán foco en impedir la entrada de barras del conjunto millonario. Además, hay un posible cambio de horario.

“Hay varias reuniones pendientes todavía, y en una de ellas se le dirá al club que no podrá vender más de tres entradas por persona. Vamos a controlar que no haya ventas masivas. Hay que definir también cuántos policías tendrá el operativo. El club es el responsable como organizador del evento. Que quede bien en claro que habrá público neutral y no se podrá ingresar a la cancha con camisetas o colores de River”, aseguró César Antonelli de APREVIDE al medio laverdadonline.com

Sobre cómo controlarán a la barra visitante preciso: “Habrá un control de policía en la venta de entradas. Si el cumple incumple con esto tendrá sanciones. Estamos haciendo un trabajo de inteligencia sobre los barras de River para prohibirles el ingreso a la cancha, por más que tengan su entrada. Vamos a ser muy estrictos con ese tema”.

Con respecto al horario del partido, estaba previsto para el domingo 19/03 a las 21.15 pero podría pasar a las 17 o 18 para tener más luz natural.