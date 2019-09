El ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, asistió a la Expo Rural de Pergamino donde se refirió al fallo ocurrido en la localidad sobre la prohibición de fumigar con agrotóxicos a menos de 3000 metros y planteó la necesidad de una "buena ley” en la Provincia.

Sobre el fallo histórico ocurrido la semana anterior, Sarquís, manifestó: “Este es un tema entre la Justicia y el Municipio de Pergamino, lo aclaro para que la gente entienda la posición que puede tomar un Ministerio en temas que son a partir de resoluciones locales”, según consignó elel portal La Opinión de Pergamino.

El funcionario, en relación a lo ocurrido en Pergamino, agregó que “nosotros no tenemos autonomía sobre eso, aunque sí tenemos nuestra opinión y por eso sacamos nuestra resolución -la 246/18- de diciembre del año pasado, que tiende a ayudar a los Municipios a ordenar lo que tiene que ver con controles y aplicaciones”.

El Ministro dijo que “lo que necesitamos en la provincia de Buenos Aires es una buena ley y preguntarnos qué pasa con la ley de agroquímicos que hace más de 30 años que está y si hay proyectos para avanzar hacia una nueva ley”.

Sarquís habló sobre la necesidad de un “dialogo” entre ambientalistas y productores y cuestionó las diferentes legislaciones locales: “No tiene mucho sentido que en la provincia de Buenos Aires haya 135 municipios y a la par existan unas 70 normativas diferentes de control de fitosanitarios”.

Por último intentó llevar tranquilidad a los productores locales al señalar que “es importante que no haya miedo, sino esperar a ver cómo siguen los pasos de la Justicia. Nadie va a querer que Pergamino deje de producir. Estamos en el norte de Buenos Aires, la zona más importante de la Argentina para producir, de modo que no hay que infundir miedos, porque los precedentes o no también escalan hacia todo el país”.