A pocos días de anunciar la lista definitiva para el Mundial 2026, Lionel Scaloni debe decidir si incluye a Emiliano Buendía, una de las grandes figuras argentinas de la temporada europea, aun cuando casi no tiene recorrido con la camiseta albiceleste.

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El mediocampista marplatense llega en el mejor momento de su carrera. Tras consagrarse campeón de la Europa League con Aston Villa, Buendía cerró una temporada brillante en la que marcó 11 goles en 53 partidos y fue una pieza clave del equipo dirigido por Unai Emery.

Su actuación en la final continental terminó de instalarlo como candidato serio a subirse al avión rumbo al Mundial. En ese partido convirtió un gol, dio una asistencia y fue elegido como el mejor jugador del encuentro.

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¡¡ESTÁS COMPLETAMENTE LOCO, EMILIANO!! ¡¡BUENDÍA Y UN ZURDAZO INCREÍBLE AL ÁNGULO PARA EL 2-0 DE ASTON VILLA VS. FRIBURGO EN LA FINAL DE LA #UELxESPN!!



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Sin embargo, el gran obstáculo para Buendía no pasa por su nivel actual sino por su escasa experiencia en la Selección. Hasta el momento apenas disputó 30 minutos oficiales con Argentina donde ingresó unos minutos ante Colombia por Eliminatorias en 2022 y volvió a sumar tiempo en un amistoso frente a Angola en 2025.

La situación obliga a Scaloni a tomar decisiones incómodas en una zona del plantel donde abundan nombres consolidados. Futbolistas como Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Thiago Almada parecen tener su lugar asegurado.

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Por eso, el ingreso de Buendía podría poner en riesgo la presencia de jugadores muy ligados al ciclo campeón del mundo. El nombre que más fuerte aparece en esa discusión es el de Giovani Lo Celso, uno de los futbolistas de mayor confianza para el cuerpo técnico y pieza importante dentro del grupo de referentes.

Aunque el volante surgido de Rosario Central no tuvo una temporada destacada en Real Betis, mantiene un peso específico dentro de la estructura de la Scaloneta. Además, en el entorno del seleccionado consideran que Scaloni todavía siente que quedó una deuda pendiente tras la lesión que lo dejó afuera del Mundial de Qatar.

Otra alternativa sería resignar un delantero para sumar un mediocampista extra. En ese escenario, quien podría perder terreno es José Manuel López, atacante de características diferentes al resto por su potencia física y juego aéreo.

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Mientras tanto, otros jóvenes como Franco Mastantuono o Gianluca Prestianni aparecen más relegados en la consideración.

En defensa también podrían surgir novedades debido a problemas físicos que arrastran algunos habituales convocados. Las molestias musculares de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel abrieron la puerta para futbolistas como Lucas Martínez Quarta, Nicolás Capaldo y Kevin Mac Allister.

Los delanteros con lugar prácticamente asegurado son Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás Paz.

En medio de la incertidumbre, Buendía evitó hablar demasiado sobre sus chances mundialistas, aunque dejó una frase que alimentó la expectativa. “Me costó mucho llegar hasta acá. Lo hice con mucho trabajo para poder disfrutar”, afirmó tras la conquista europea. Y cerró con una sonrisa: “Ya veremos qué pasa con el Mundial”.