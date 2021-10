El gobernador señaló que en las elecciones del 14 de noviembre “se abre una situación inédita en Argentina y una oportunidad para revertir la situación: todos sabemos que Argentina viene a los tumbos en el proceso socioeconómico, con la inflación, la destrucción del empleo y las restricciones a la actividad económica y productiva”.

En referencia a las retenciones criticó que “hace 15 años que se llevan recursos de nuestros productores” y ejemplificó: “Desde Córdoba les aportamos el 30%, y solo en 2021 se van a quedar con 270 mil millones de pesos”.

Está llegando la hora de que esto empiece a cambiar, y esto va a cambiar si nosotros como Córdoba somos capaces de hacer valer el peso que tiene nuestra provincia. #EllasProponen #HacemosPorCórdoba pic.twitter.com/0FTomaF3jd — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) October 22, 2021

En este sentido aseguró que la lista de Hacemos por Córdoba “es la única que propone la eliminación gradual de las retenciones (a cuenta del impuesto a las Ganancias), la eliminación del cepo a la carne y retenciones cero para economías regionales”.

“No he visto a nadie vinculado al AMBA que pida la baja de retenciones. Y no lo van a plantear porque gracias a lo que se llevan tienen la vida más barata en la ciudad más rica de la Argentina y también en el Conurbano”, apuntó.

Además dijo: “Basta de que vengan los porteños a apoyar a sus candidatos pero que no hablan de estos temas. Y no hablan porque Capital Federal no tiene producción agroalimentaria”.

Para finalizar aseguró que “hasta el último día de su mandato” planteará que “dejen de meternos la mano en el bolsillo, dejen de hacer que con nuestra plata vivan gratis los porteños y los del AMBA. Vamos bajando las retenciones, vamos haciendo una Argentina más justa y federal”.

Por su parte, Alejandra Vigo, llamó a “votar lo que le conviene a Córdoba. Basta del centralismo. Basta de grieta y de que haya ciudadanos de segunda”.