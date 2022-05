Desde el ciclo de Democracia y Desarrollo de Clarín, Juan Schiaretti celebró la participación de debates de ideas y destacó: "para que el país salga adelante tenemos que generar consensos que sean superadores de la grieta".

"El país viene en decadencia hace años. Cada vez que cambia un presidente quiere refundar la Argentina, y eso le da fragilidad a las instituciones. Además, marca una tendencia a no respetar al que piensa distinto y ahí se generan las grietas que hacen tanto daño", continuó.

Los dos polos de la grieta miran al país desde el AMBA y el conurbano bonaerense. A pesar de tener una Constitución federal, el país es unitario. Los del interior productivo estamos fuera y lo que precisamos son políticas que permitan el desarrollo en todas las provincias. pic.twitter.com/lWnbUSCKlM — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) May 17, 2022

Además consideró que los dos polos de la "grieta miran al país desde el AMBA y el conurbano bonaerense" y criticó: "A pesar de tener una Constitución federal, el país es unitario. Los del interior productivo estamos fuera y lo que precisamos son políticas que permitan el desarrollo en todas las provincias".

En cuanto a lo económico, señaló que "los países que progresan no discuten Estado sí o no, mercado sí o no. Debe haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario" y ponderó que en Córdoba se trabaje con los empresarios, los productores agropecuarios, la economía popular.

Por último consideró clave "dar previsibilidad y certeza. Este es el momento y están las condiciones para lograr los acuerdos necesarios sobre estos puntos, porque hay amplia conciencia de que venimos cuesta abajo desde hace bastante tiempo":