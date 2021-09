Juan Schiaretti sostuvo en su alocución: "Les pido a todos los habitantes de nuestra querida provincia que concurran masivamente a votar. Y a la hora de hacerlo piensen quién es capaz de ir a Buenos Aires a defender Córdoba, quiénes son capaces de no levantar la mano aprobando leyes por disciplina partidaria nacional. Acá el único espacio político que no levanta la mano por disciplina política nacional es Hacemos por Córdoba. Además, nuestros candidatos y candidatas reflejan los signos de los tiempos y, sabiendo que éste es el siglo de la mujer, Ale y Natalia encabezan la lista".

Y añadió: "El próximo domingo se elige quiénes van a ir a Buenos Aires para cuidar y batallar por los recursos que son de Córdoba, para defender el progreso de Córdoba, para cuidar que no haya leyes que afecten la producción o los sectores de nuestra provincia*. Esta elección significa la posibilidad de continuar profundizando el progreso, generando empleo, haciendo las obras que permiten el desarrollo y la mejora de la vida de nuestra gente, porque no hay progreso sin justicia social y no hay mejor justicia social que el empleo. Este es un camino que comenzó, desde la primera gestión de mi amigo y compañero José Manuel de la Sota".

"Nuestra senda es previsible: la del progreso y ahí, en esa dirección va Córdoba. Lo que decimos, lo cumplimos. Acá en Villa María, con el nuevo puente, la pavimentación del bulevar, de la Ruta 2… las promesas se cumplen en Villa María, en el departamento San Martín, y en todas las regiones de la provincia. Consensuando con todos los sectores y todos los intendentes y jefes comunales", dijo el Gobernador a la vez que insistió en que para seguir en la senda del progreso hay que "votar a Hacemos por Córdoba".