El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, confirmó que el próximo 20 de octubre llegará el crucero de expedición Seaventure a Mar del Plata y manifestó su confianza en la próxima temporada de verano.

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En diálogo con el medio local La Capital, el funcionario señaló que el arribo de la embarcación a la Base Naval representa un avance en las gestiones para recuperar las escalas de cruceros en la ciudad balnearia.

“Quiero confirmar algo importante con lo cual me había comprometido: el 20 de octubre llega el primer crucero aquí a la Base Naval Mar del Plata”, afirmó Scioli.

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El Seaventure tendrá otras dos escalas programadas

La compañía operadora 66 Expeditions reservó tres fechas de amarre en el puerto marplatense. Además de la visita prevista para este 20 de octubre, el Seaventure tiene programadas otras dos escalas: una en marzo de 2027 y otra en octubre de ese mismo año.

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La posibilidad de recuperar la llegada de cruceros forma parte de una agenda de trabajo impulsada por el Gobierno nacional, con reuniones y gestiones destinadas a promover estas embarcaciones y ampliar la actividad turística y portuaria.

El regreso de este tipo de buques representa una oportunidad para sumar atractivos a la oferta de Mar del Plata y favorecer el movimiento comercial vinculado con la llegada de visitantes.

Scioli apuesta al turismo nacional por el encarecimiento de Brasil

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De cara al verano, el funcionario se mostró optimista y consideró que el aumento de los costos en Brasil podría impulsar a más argentinos a vacacionar dentro del país, con Mar del Plata entre las alternativas.

“De cara a la temporada tenemos confianza porque, aparte, Brasil se encareció mucho. Está un 30% más caro por la devaluación del real. Así que viajen por Argentina y vengan a Mar del Plata”, expresó.

En ese contexto, Scioli remarcó que la competitividad de los precios será determinante para atraer turistas. “Ahí tenemos la responsabilidad con los formadores de precios del sector. Si somos más competitivos, vamos a tener una buena temporada”, sostuvo.

El secretario también destacó el crecimiento del turismo brasileño hacia la Argentina. Según indicó, durante la última semana se registró un incremento interanual del 30% en la llegada de visitantes de ese país.

“Es un mercado muy importante y lo vamos a apuntalar con YPF, con promociones y con el Banco Nación”, aseguró.