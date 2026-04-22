Este miércoles "enviamos la reforma electoral al Congreso. Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha limpia: los corruptos afuera para siempre”, anunció en redes Javier Milei.

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Y agregó: "Se acabó la impunidad, se acabó la joda".

El escrito entrará por la Cámara de Senadores, donde el bloque de La Libertad Avanza buscará alianzas con los gobernadores.

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Desde la oposición aprovecharon el anuncio del Jefe de Estado para recordarle la situación judicial de Manuel Adorni y de José Luis Espert.

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