La situación en la planta de Granja Tres Arroyos, ubicada en La Lonja (Pilar), continúa deteriorándose y mantiene en alerta a sus 300 trabajadores, quienes desde hace meses enfrentan pagos salariales fraccionados, descuentos por medidas de fuerza y dificultades para cobrar vacaciones.

El conflicto, que se hizo público en septiembre, no sólo persiste, sino que se profundiza, sin respuestas claras por parte de la empresa.

Desde hace casi un año, los empleados reciben sus haberes en hasta cinco cuotas mensuales. Según estimaciones internas, los salarios en lo que va del año se redujeron alrededor de 11%, una caída que obligó a aceptar paritarias a la baja ante el temor de perder sus puestos.

El reclamo en Pilar se replica en otras plantas que la empresa posee en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos, donde los trabajadores denuncian una problemática similar. En la planta local la dotación cayó de 450 empleados a los actuales 300.

“Tenemos que negociar con la pistola en la cabeza”, señalaron los trabajadores de acuerdo al medio local pilardetodos.

En diciembre vence el procedimiento preventivo de crisis presentado por la empresa el año pasado, aunque la firma tiene la posibilidad de solicitar su renovación. Para los trabajadores, eso podría determinar si continúan los pagos en cuotas o si la situación se agrava aún más.