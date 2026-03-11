La expectativa generada en torno a la exploración petrolera offshore frente a la costa bonaerense comienza a apagarse. Según explicó Marcelo Guiscardo, presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata, la empresa Shell no solicitó autorización para perforar un pozo exploratorio en los bloques CAN 107 y CAN 109 de la Cuenca Argentina Norte, y ahora pusieron el foco de la investigación del sector en Uruguay.

Los bloques CAN (Cuenca Argentina Norte) 107 y 109 se encuentran a unos 190 kilómetros de la costa de Mar del Plata y abarcan superficies de 8.341 y 7.860 kilómetros cuadrados respectivamente. Las áreas se extienden en zonas de aguas someras y profundas, con profundidades que van desde los 200 hasta los 2.500 metros.

En estos bloques, Shell opera con el 60 % de participación, mientras que el 40 % restante pertenece a QatarEnergy (ex Qatar Petroleum). La inversión destinada a la investigación sísmica rondó los 90 millones de dólares.

La primera etapa de exploración offshore finalizó en abril del año pasado y desde entonces se analizan los datos recopilados. Si bien semanas después de la campaña sísmica se contrató un buque especializado para realizar un estudio ambiental de base, hasta ahora no hubo avances concretos hacia la siguiente fase.

“Hasta el momento, todos los estudios que se han hecho en Argentina quedaron en estudios”, afirmó Guiscardo en diálogo con LU6.

El dirigente empresarial explicó que las compañías no solicitaron extender la concesión hacia un segundo período exploratorio, que implicaría la perforación de un pozo para confirmar la posible presencia de hidrocarburos.

“Shell y Qatar Petroleum hicieron un estudio muy intenso. Pero, si bien no he visto ningún anuncio oficial, decidieron no pedir la extensión al segundo periodo exploratorio, que requiere la perforación de un pozo. Esto generalmente ocurre porque no ven suficiente potencial para un desarrollo productivo”, detalló.

La perforación de un pozo exploratorio es considerada un paso clave para determinar con mayor precisión si existen reservas de petróleo o gas explotables en el área.

La cautela actual se suma a un antecedente reciente en el offshore argentino. En 2024, la empresa Equinor perforó el pozo exploratorio Argerich x-1 en el bloque CAN 100, ubicado a unos 300 kilómetros de Mar del Plata.

Tras las tareas de exploración, el pozo fue clasificado como “seco”, sin indicios claros de hidrocarburos, lo que también moderó las expectativas sobre el potencial inmediato del área.

La mirada puesta en Uruguay

Según Guiscardo, la compañía Chevron planea iniciar trabajos de exploración sísmica en distintas áreas del offshore uruguayo. “Se están proyectando trabajos en varias de las áreas del offshore uruguayo. Si encuentran petróleo ahí, quiere decir que también puede haber de este lado y se puede reactivar lo de Argentina”, señaló.

El titular del Clúster de Energía remarcó que la exploración petrolera en aguas profundas es una actividad de alto riesgo y con probabilidades limitadas de éxito.

“Estas cosas son así. Podés tener nada o ser Dubái. Hasta que no encontrás, no sabés. En estos lugares hay un 7 % de posibilidades de hallar petróleo. Para poder decir realmente que no hay, necesitás hacer 100 pozos”, concluyó.