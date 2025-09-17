Este martes falleció a los 64 años Hugo Neubauer, histórico locutor y referente de la radiofonía en Rivera, localidad del partido bonaerense de Adolfo Alsina. Su partida dejó un profundo dolor en la comunidad, donde era reconocido por haber fundado FM Comunidad, una emisora que se convirtió en parte de la vida cotidiana de varias generaciones.

Ads

Durante más de tres décadas, Neubauer acompañó con su voz a vecinos, instituciones y celebraciones locales. Con un estilo cercano y un fuerte compromiso comunitario, transmitió programas que se volvieron clásicos en Rivera, como los tradicionales bailantazos, las cabalgatas radiales y el ciclo «Entre Nosotros», emitido los sábados por la mañana, donde entrevistaba a personalidades y vecinos del distrito.

La emisora que creó, FM Comunidad, se transformó en un ícono de la tradición radiofónica riverense. Su nombre reflejaba la esencia de un medio abierto y participativo, donde la gente encontraba un espacio de cercanía y pertenencia.

Ads

El periodista también se caracterizó por estar presente en momentos claves de la historia local, llevando la noticia en tiempo real a la comunidad. Su rol como comunicador trascendió lo profesional: ya es parte de la memoria colectiva de Rivera y un referente de la identidad cultural del distrito.

Ads