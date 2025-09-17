Gargaglione, jefe comunal de San Cayetano, permanece internado desde el 31 de agosto, siendo esta la segunda vez en pocas semanas.

Ads

En un parte médico, la Municipalidad informó que continuará con licencia médica producto de su segunda internación que cursa desde el día 31 de agosto de 2025.

“Luego de superar una neumonía bilateral se presento un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada secundaria a insuficiencia mitral severa, lo que requerirá de una intervención quirúrgica en los próximos días”, se especificó.

Ads

En consecuencia, se indicó que la licencia se extenderá desde el 19 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2025, inclusive.

“Durante este período, conforme a lo previsto en la normativa vigente, seguirá a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal el Sr. Alejo Christiansen”, acotó el comunicado, al tiempo que agradecieorn “todos los deseos de pronta recuperación al señor intendente y muestras de afecto recibidas”.

Ads