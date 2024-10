Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, conocerá este lunes (28 de octubre) el veredicto de su juicio oral por privación ilegítima de la libertad, agravada por el uso de armas de fuego en los tribunales de Mercedes.

El cantante enfrenta una posible condena de 7 años de prisión, según lo solicitado por el fiscal Adrián Landini.

La denuncia presentada por vecinos del General Rodríguez llevó a su detención durante casi 100 días, lo que generó un gran revuelo mediático.

La querella, representada por los abogados Darío Gastón Torres y Rosa Passi, pidió penas de 8 y 3 años de prisión, enfatizando la gravedad de los cargos. Durante el juicio, el abogado de L-Gante, Luciano Locatelli, buscará demostrar la inocencia de su cliente y solicitará su sobreseimiento.

Sobre el final de la última audiencia, el cantante hizo uso de su derecho para expresar las últimas palabras antes de la sentencia y aseguró: “Soy una persona inocente y estoy en esta sala de juicio porque no quise poner dinero”, dijo ante el juez. “Estoy muy enojado por esta situación, por haber llegado hasta acá y tener que hacer estas cosas”, agregó al tiempo que remarcó: “No me creo Dios, pero sí creo mucho en Dios y se me hace muy desagradable estar sentado frente a personas que se creen profesionales y quieren hablar de leyes y justicia”.

“Salvo el señor fiscal, quien me parece una persona honorable que hace bien su trabajo y nos ha dado un discurso conmovedor -si fuera así verídico-, las personas que están enfrente de mí me parece que tienen una imaginación de director de cine o de niño mentiroso”, manifestó en alusión a la querella.

El juez Ignacio Racca, presidente del tribunal, leerá la resolución en un contexto penal complicado, ya que, de ser condenado a 7 años, la pena sería de cumplimiento efectivo.