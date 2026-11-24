Un grave incidente se registró en el estadio municipal Alcuaz de General Madariaga, cuando una parte de la tribuna ocupada por simpatizantes visitantes cedió durante la previa del clásico entre Juventud Unida y El León.

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El episodio ocurrió mientras se disputaba el partido de Cuarta división, que antecedía al encuentro de Primera. En ese momento, la parcialidad visitante se encontraba en las gradas cuando uno de los bloques de cemento de la tribuna se quebró y se desplomó.

El sector que cedió fue el escalón superior, ubicado detrás de uno de los arcos. Como consecuencia del derrumbe, varios espectadores cayeron desde una altura aproximada de tres metros.

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Cuatro jóvenes tuvieron que ser trasladados al hospital municipal para recibir atención médica por las lesiones sufridas. Según la información disponible, ninguno presentaba heridas de gravedad ni corría riesgo de vida.

Un accidente que pudo terminar en tragedia

La situación generó preocupación por las condiciones de seguridad del estadio. El desenlace pudo haber sido mucho peor, ya que debajo de las tribunas suelen jugar niños durante este tipo de jornadas deportivas. Afortunadamente, en esta oportunidad no había menores en ese sector.

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El derrumbe también volvió a poner en discusión el estado de las instalaciones del Alcuaz, una estructura que tendría aproximadamente 40 años de antigüedad y que evidencia un deterioro producto del paso del tiempo.

Tras lo sucedido, las autoridades municipales deberán evaluar las condiciones de toda la infraestructura del escenario deportivo y determinar si existen otros sectores comprometidos.

El accidente encendió una señal de alarma sobre la seguridad de las tribunas y la necesidad de realizar inspecciones para evitar que un episodio similar termine en una tragedia.