Carlos Bron tuvo su última salida al aire en el noticiero de TVC5 de Mar de Ajó, marcando el final de una extensa trayectoria en la televisión del Partido de La Costa.

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Tras 29 años de trabajo ininterrumpido frente a cámara, el periodista se despidió de la pantalla que lo tuvo como una de sus figuras más reconocidas. A lo largo de casi tres décadas, se desempeñó como presentador y cronista, cubriendo hechos que marcaron la agenda local y regional.

Con un estilo cercano y un fuerte compromiso con la información, Bron logró construir un vínculo sólido con la audiencia. Además de su labor periodística, se destacó por dar visibilidad a causas solidarias, iniciativas sociales y problemáticas de la comunidad.

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Aunque su jubilación marca el cierre de su ciclo en la televisión, no se aleja de los medios. Actualmente sigue al aire con su programa en Radio Noticias 105.7 y adelantó que continuará desarrollando nuevos proyectos vinculados a la comunicación.

Su despedida no solo representa un cambio personal, sino también el fin de una etapa en la televisión local, donde dejó una huella en varias generaciones de vecinos.

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