Una noche tranquila se convirtió en una pesadilla para Magdalena Montalvo, una almacenera del barrio Cooperación II en Bahía Blanca, quien fue víctima de una brutal golpiza a manos de una joven y sus hermanos luego de negarse a ser estafada en su propio local. Las impactantes imágenes del ataque fueron captadas por una cámara de seguridad.

El incidente ocurrió el sábado, cuando dos jóvenes se presentaron en el comercio de Montalvo intentando realizar una compra y pagar con Mercado Pago. Sin embargo, al no poder verificar la transacción, la almacenera decidió no entregar la mercadería, ya que los supuestos compradores no presentaron ningún comprobante de pago válido.

Ante esta negativa, los jóvenes se retiraron del lugar, pero regresaron poco después acompañados por una mujer identificada como Sofía Olate, quien se presentó como la hermana de ambos. Lo que siguió fue una discusión acalorada que pronto escaló a violencia física, como muestran claramente las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad del establecimiento.

En el video, se puede observar cómo las mujeres intercambian golpes, con Olate incluso arrojando objetos contundentes del propio local contra la indefensa almacenera. El enfrentamiento dejó a Montalvo con graves heridas, incluyendo un derrame en uno de sus ojos y cinco puntos de sutura en la cabeza, según informaron familiares de la víctima.

“Vinieron tres nenes chiquitos a comprar, por segunda vez porque hace unos meses nos pagaron con Mercado Pago trucho. Uno de ellos era el mismo. Pagaron esta vez los otros y también era trucho, le pedí el comprobante y me dijeron que no podían porque no les andaba wifi. Al rato vino la hermana y me agrede, decía que le entregara la mercadería”, contó la víctima al medio local LaBrújula24.

La trabajadora contó que “habían comprado una Manaos y chizitos. Se querían llevar la mercadería, y creo que un paquete de hamburguesas también". Acerca de la agresora que le terminó desfigurando la cara, Montalvo dijo que "es del barrio, tiene un historial largo, ya ha venido de manera violenta y traté de atenderla rápido para que se vaya”.

“Todo el mundo me dice que cierre unos días, pero yo vivo de esto y jamás tuve problemas con nadie, pago todos mis impuestos como corresponde, es la primera vez que me pasa”, agregó la comerciante. Por su parte Karina, madre de la joven denunciada, negó los hechos y aseguró que hicieron una contradenuncia, donde dijo: “Mi hija no va por los almacenes pegándole a nadie”.