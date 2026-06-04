La actividad contó con la presencia de la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, quien recorrió el encuentro y dialogó con las familias participantes, en el marco de una distendida jornada en la que se completaron 36 álbumes, en medio de abrazos, sonrisas y la ansiedad propia de quienes buscaban las figuritas más difíciles, se informó oficialmente.

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Mientras tanto, el Instituto de las Culturas Brown acaba de anunciar una nueva fecha para este viernes 5 de junio en la Casa de la Cultura de Adrogué, entre las 17 y las 20 horas. El ingreso será con un alimento no perecedero.

Las figuritas más requeridas en el primer encuentro fueron las de los grandes referentes de la Selección Argentina, entre ellos Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez y Rodrigo De Paul, protagonistas de una historia deportiva que sigue despertando admiración y orgullo en todo el país.

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Desde el Municipio destacaron la gran convocatoria y anticiparon que se trabaja en la realización de murales temáticos en distintos puntos del distrito para homenajear este gran acontecimiento futbolístico.

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