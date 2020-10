Ramona Fernández fue atropellada y asesinada en la ruta 36 Km 28 hace dos meses por Víctor Leguizamon, un joven que hoy permanece en libertad. El marido de la víctima, Pablo Ayala, comenzó una huelga de hambre y se encadenó en el Juzgado de Garantías N° 5 de Florencio Varela para reclamar justicia. "No me voy a mover de acá hasta que el juez no me de la seguridad de que ese asesino va a estar en la cárcel".