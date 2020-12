En diálogo con LaNoticia1.com, Natalia Chimento explicó que el 11 de noviembre se separó de su marido y diez días después sacó la perimetral por las amenazas que recibía. Fue en ese momento cuando sus hijas le confesaron el infierno que habían vivido desde los 11 años.

"Nos habíamos separado y él seguía molestando. El sábado 23 de noviembre las nenas me cuentan esto que estaba pasando y el 25 nos fuimos a hacer la denuncia por abuso", relató.

Desde ese entonces Natalia aguarda el accionar de la Justicia. Sin embargo, luego de que los estudios médicos y psicológicos de las víctimas dieran positivos por abuso y ante los reiterados pedidos al fiscal para que ordene la detención del acusado, las acciones no llegaron.

Al ver que la Justicia no tomab cartas en el asunto y que su ex marido seguía "tranquilo por la calle", la denunciante decidió encadenarse en las puertas de los Tribunales. "Estuvimos como mucho 45 minutos porque me encadené y a los 25 o 20 minutos la fiscal llamó al abogado" explicó.

Finalmente, fue recibida por otro fiscal, porque el de la causa "está de vacaciones o tiene Covid o para mí se tomó los 15 días que faltaban del año", especuló Chimento.

La Fiscal empezó la causa de cero y le tomó declaraciones a su amiga que sabía del abuso. A su vez, Chimento amplió la denuncia. Luego le solicitaron los números y nombres de las psicólogas que están viendo a las nenas para tomarles declaración y pedirles informes.

En este sentido, la denunciante adelantó que "si no pasa nada entre hoy y mañana voy a volver, voy a juntar más gente y voy a hacer bastante lio, cortar la calle". Sin embargo, no pierde las esperanzas y afirmó: "Espero que me llamen entre hoy o mañana. Si veo que siguen dando vueltas la semana que viene o entre jueves y viernes vamos a ir otra vez".

Natalia afirmó que si bien su ex marido no la molesta más en la puerta de su casa, "lo he visto que paraba con el coche con autos distintos".

La causa está a cargo de la fiscalía 14 de San Martín en manos del Dr. Castagna.