Enzo Sebastián Alegre, de 27 años, se presentó anoche en la Comisaría 6ª de Merlo y quedó detenido, convirtiéndose en el último de los tres hermanos buscados por la salvaje agresión contra un chico de 16 años ocurrida en un complejo de fútbol 5.

Ads

Alegre llegó a la seccional acompañado por un abogado particular para ponerse a derecho. Quedó a disposición del fiscal Pablo Cabrejas, de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2, quien lo indagará. Por el momento enfrenta una imputación por homicidio simple en grado de tentativa agravado por la participación de un menor, aunque no se descarta que la carátula pueda modificarse con el avance de la investigación.

Un joven noqueó a un adolescente de una patada en la cabeza en medio de una pelea tras un partido de fútbol. El ataque ocurrió en una cancha ubicada en Mariano Acosta, partido de #Merlo pic.twitter.com/xG3oo15xcE — Central De Noticias (@CtralDeNoticias) November 20, 2025

El jueves por la noche habían sido capturados los otros dos involucrados: César Adrián Alegre (29) y J.C.A., de 17 años, cuya identidad no puede difundirse por tratarse de un menor punible

Ads

Ambos fueron detenidos en un allanamiento en su vivienda donde la madre de los acusados había asegurado que su tercer hijo se entregaría en las próximas horas, algo que finalmente ocurrió.

Enzo Alegre es quien quedó filmado propinándole al adolescente una violenta patada en la cabeza, golpe que generó alarma por su brutalidad y que motivó la imputación por tentativa de homicidio.

Ads

En tanto, el joven agredido recibió el alta médica y se encuentra en su domicilio bajo control. Aunque la agresión fue grave, trascendió una versión según la cual el chico no habría perdido el conocimiento por el golpe, sino que habría simulado el desvanecimiento para evitar que continuaran pegándole.

De confirmarse que no sufrió secuelas, los defensores de los imputados podrían solicitar un cambio de carátula.

Cómo fue la pelea en “La Cancha del Pola”

Ads

Según los investigadores, el origen del conflicto fue un cruce de miradas entre los dos menores en un kiosco. Más tarde, ambos se encontraron en el complejo de fútbol ubicado en Tonelero, entre Homero y Ruta 40, conocido como La Cancha del Pola, donde se trenzaron en una pelea mano a mano.

Mientras los adolescentes forcejeaban, los hermanos mayores impidieron que los presentes intervinieran. Fue entonces cuando Enzo Alegre lanzó la patada que dejó tendido al chico de 16 años.

Con los tres hermanos a disposición de la Justicia, la causa entra ahora en una etapa clave de declaraciones e informes médicos que podrían definir el rumbo del expediente.