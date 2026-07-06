Cubrir un Mundial de fútbol es el sueño de cualquier periodista deportivo. Para Claudio "Chino" Martínez, ese sueño volvió a hacerse realidad. Nacido en Balcarce, hizo gran parte de su carrera en Argentina, se radicó hace 24 años en El Salvador y hoy recorre los estadios de la Copa del Mundo 2026 como enviado de "La Tribu", uno de los programas radiales más escuchados de ese país.

Ads

La historia fue publicada por El Diario de Balcarce, donde el periodista repasó su recorrido profesional y contó cómo vive su segunda experiencia en un Mundial, veinte años después de haber cubierto Alemania 2006.

Puede interesarte

Antes de instalarse en Centroamérica, Martínez trabajó en Buenos Aires y formó parte del histórico equipo de la revista El Gráfico. Con el tiempo, el periodismo cambió por completo y hoy, además de informar, debe producir contenido para distintas plataformas.

Ads

A pesar de esos cambios, asegura que hay sensaciones que permanecen intactas.

"Ver a los futbolistas que uno normalmente mira por televisión y cruzárselos en una conferencia de prensa o caminando por un estadio sigue generando la misma emoción".

También destacó que ningún otro evento deportivo se compara con una Copa del Mundo.

Ads

"La diferencia con unos Juegos Olímpicos es enorme. En un Mundial todo es una auténtica fiesta. El color de las tribunas, las camisetas de todos los países y las calles llenas de gente no dejan de sorprenderte nunca".

Aunque lleva más de dos décadas viviendo en El Salvador, aseguró que nunca perdió el vínculo con su ciudad natal.

"Yo sigo siendo de Balcarce. Cada vez que alguien menciona a Juan Manuel Fangio, automáticamente digo: 'es de mi ciudad'".

Martínez también explicó que detrás de las transmisiones y las imágenes de los estadios hay jornadas extenuantes, con cientos de kilómetros de viaje, pocas horas de descanso y semanas enteras de trabajo. Sin embargo, sostuvo que la pasión por el periodismo deportivo y el fútbol hace que el esfuerzo valga la pena.

"Muchos amigos me dicen que les gustaría tener un trabajo como el mío porque parece que te pagan por ir a ver partidos. Pero la realidad es otra. Hay que manejar muchas horas, dormir poco y trabajar sábados y domingos durante más de un mes. Lo hacés porque te apasiona. El cansancio llega después. Mientras estás ahí, disfrutás cada momento".