Un colectivo del transporte público urbano se incendió durante la madrugada de este viernes en el patio interno de la terminal de micros de la empresa Batán S.A., ubicada en la localidad de Batán.

El siniestro afectó a una unidad de la Línea 720 y generó la intervención de una dotación de Bomberos de Batán, que acudió al lugar tras recibir el alerta por el foco ígneo. Al arribar, los efectivos constataron que el incendio se encontraba en fase declarada y que se trataba de un solo vehículo.

Los bomberos trabajaron intensamente con una línea de agua y lograron controlar las llamas, evitando que el fuego se propagara hacia otros colectivos que se encontraban estacionados dentro del predio de la terminal.

Como consecuencia del incendio, el colectivo, un Mercedes Benz perteneciente a la empresa Batán S.A., quedó completamente destruido. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas que originaron el siniestro. Por el momento, el origen del incendio permanece desconocido.

