La mañana de este jueves estuvo marcada por un fuerte operativo en Chacabuco, donde efectivos de la Policía llevaron adelante allanamientos en varios domicilios para secuestrar motos vinculadas a causas por ruidos molestos y maniobras peligrosas en la vía pública.

Según publicó el portal Chacabuquero , los procedimientos se realizaron tras una investigación judicial que permitió identificar a los motociclistas mediante registros de las cámaras de seguridad municipales. En total, son 15 las personas imputadas en la causa.

De acuerdo con el parte oficial enviado por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) a la Subsecretaría de Seguridad, no hubo detenidos, aunque varias personas fueron trasladadas a la comisaría local para notificarlas de la formación de la causa en su contra.

Entre los vehículos secuestrados se encuentran 2 Honda Tornado 250 cc., una Honda Tornado 300 cc., 2 Honda Twister 250 cc., 8 Honda Titan 150 cc., una Keller 110 cc. y una Motomel Skua 150 cc.. En dos casos puntuales, las motos fueron retenidas porque tenían números de serie adulterados.

Las imágenes capturadas por las cámaras —difundidas por el medio local— muestran a grupos de motociclistas circulando en masa por distintas calles de la ciudad, lo que motivó la preocupación de vecinos y dio origen a la causa judicial.

Con este operativo, la Justicia busca frenar una problemática que desde hace tiempo inquieta a los habitantes de Chacabuco: las picadas, los ruidos y las maniobras de riesgo que ponen en peligro tanto a conductores como a peatones.