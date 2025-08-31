La candidata de Libertad Avanza en Ayacucho, Marisa Darguibel, generó controversia al reclamar que el Estado provincial y municipal se haga cargo del transporte escolar para 25 estudiantes de la zona rural.

Durante un debate en FM 95, Darguibel sostuvo que "que 25 chicos no puedan ir a la escuela es responsabilidad del Estado provincial y municipal". La declaración sorprendió a muchos, considerando que el espacio político al que representa promueve la reducción del tamaño del Estado.

En las redes sociales, especialmente en el Facebook del medio local Urgente Ayacucho, los usuarios reaccionaron con ironía y cuestionaron la coherencia de la candidata.

Sandra V. Altube comentó: "Creo que a la candidata se le están mezclado las ideas 🤣 Según la lógica de Milei, lo aplicado hasta ahora... Quizás ahora LLA defiende la intervención del Estado".

La falta de transporte escolar en Ayacucho ha sido un problema recurrente. Según informes locales, más de 40 alumnos no cuentan con este servicio, lo que limita su acceso a la educación. La presidenta del Consejo Escolar de Ayacucho, María Isabel Derdivel, ya había alertado sobre la necesidad de soluciones concretas para garantizar que todos los chicos puedan asistir a clases.

