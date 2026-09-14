Manuel Adorni debe presentar pasado mañana la justificación patrimonial que le cursó el fiscal que lo investiga por enriquecimiento ilícito, Gerardo Pollicita. Es que el miércoles concluye la prórroga de 15 días que le otorgó a fines de agosto el juez Ariel Lijo.

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La fiscalía logró detectar una serie de inconsistencias financieras que el ex funcionario debe aclarar. Hasta el momento, Manuel Adorni no pudo justificar erogaciones por más de 43 millones de pesos y por más de 400 mil dólares.

El requerimiento intimó al ex Ministro a responder 20 puntos específicos sobre su evolución patrimonial desde que asumió su primer cargo en la gestión de Javier Milei y el 27 de junio de 2026, fecha en la que presentó su renuncia.

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