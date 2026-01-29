Un choque entre una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta derivó en una pelea entre los conductores y culminó con la detención de uno de ellos. El accidente vial no fue significativo pero la situación terminó desbordada.

Según se informó el medio local Ecos Diarios, tras la colisión ambos involucrados descendieron de sus vehículos y comenzaron a agredirse físicamente en plena vía pública. La situación escaló rápidamente cuando el conductor de la moto tomó piedras y las arrojó contra la camioneta, provocando importantes daños materiales, entre ellos la rotura del parabrisas.

El violento episodio fue presenciado por vecinos de la zona, quienes alertaron de inmediato a la Policía. Al arribar al lugar, los efectivos lograron controlar la situación, reducir al agresor y proceder a su aprehensión, para luego trasladarlo a la dependencia policial.

El motociclista quedó imputado por los daños ocasionados al vehículo y por los disturbios generados en la vía pública. En tanto, se aguardaba la intervención de la Fiscalía correspondiente para definir las actuaciones judiciales a seguir y determinar las responsabilidades de los involucrados en el hecho.

