El arquero Emiliano Martínez sufrió una molestia muscular durante el calentamiento previo al partido entre Aston Villa y Nottingham Forest, por la Premier League, y quedó fuera de la convocatoria a último momento.

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El marplatense, que iba a ser titular, sintió una dolencia minutos antes del inicio del encuentro y debió ser desafectado incluso del banco de suplentes. En su lugar ingresó el arquero Marco Bizot, mientras que James Wright ocupó un lugar entre los relevos.

⛔️🇦🇷 Dibu Martínez SINTIÓ UNA MOLESTIA en la entrada en calor del Aston Villa, tras probar un pase largo, y NO FUE NI AL BANCO.



Este es el momento justo de la lesión: pic.twitter.com/cr4myQ7JC1 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 12, 2026

Según los primeros reportes desde Inglaterra, se trataría de una molestia muscular, aunque aún se esperan estudios para determinar el grado de la lesión y los tiempos de recuperación.

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La situación genera preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, teniendo en cuenta que faltan menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026. Si bien este tipo de lesiones suele demandar pocas semanas de recuperación, el arquero podría perder ritmo de competencia en la recta final de la preparación.

Además, no es el único inconveniente reciente en el plantel argentino ya que días atrás, el delantero Lautaro Martínez, figura del Inter de Milán, sufrió una distensión muscular, sumando otra preocupación en la antesala de la cita mundialista.

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