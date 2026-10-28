Un hombre de 47 años fue hallado asesinado tras ser brutalmente golpeado alrededor del hotel alojamiento “Tú y Yo”, ubicado sobre la colectora sur de la Autopista del Oeste, casi esquina Justo Daract, en Moreno, durante la madrugada del martes (27 de octubre).

Ads

La víctima había ingresado al establecimiento junto a una joven de 18 años. Tras mantener relaciones sexuales, el hombre se habría negado a pagar lo acordado y escapó por una ventana hacia un terreno lindero.

Al caer, sufrió una fractura en una de sus piernas. La trabajadora sexual alertó a sus compañeras de trabajo sobre la situación, quienes encontraron al sujeto tirado en el predio. Allí comenzaron a golpearlo con puños y objetos contundentes.

Ads

Un golpe en la cabeza habría provocado su muerte. Por el crimen fueron detenidas cuatro mujeres trans y una mujer.

La causa quedó a cargo de la UFI N.º 8 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, dirigida por la fiscal Verónica Pittella. En la investigación interviene personal de la Comisaría 1.ª de Moreno.

Ads