Un verdadero escándalo sacude a la comunidad educativa de Bragado. Al menos 35 familias denunciaron a una preceptora de la Escuela Técnica N°1 de Bragado por presuntamente haberse quedado con más de 50 mil dólares que estaban destinados al viaje de egresados de los alumnos de sexto año.

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Según relataron los padres y familiares de los estudiantes, la mujer era la encargada de administrar el dinero que los chicos y sus familias habían reunido durante meses mediante rifas, eventos y distintas actividades solidarias para concretar el tradicional viaje a El Bolsón.

La situación salió a la luz luego de reiteradas postergaciones del viaje, originalmente previsto para 2025. De acuerdo al abogado de las familias, Federico Etcheún, la excursión fue suspendida al menos seis veces sin explicaciones claras, lo que comenzó a generar sospechas entre los padres.

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Con el correr de los meses y ante la falta de respuestas, las autoridades escolares convocaron a una reunión con la preceptora. Allí, según denunciaron las familias, la mujer habría admitido que “se patinó la plata”.

“Lo más indignante es que participaba de las actividades para juntar fondos junto a los chicos y los padres”, contó Delfina, hermana de uno de los estudiantes afectados, en declaraciones al medio local Bragado TV. Según relató, la preceptora acompañaba la venta de rifas y distintas colectas organizadas por los alumnos.

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Las familias aseguran que unas 38 personas realizaron aportes cercanos al millón de pesos cada una. De ese total, al menos 35 ya acompañaron la denuncia judicial presentada este lunes. En la causa figuran comprobantes de transferencias y registros fotográficos de la acusada participando de la organización del viaje.

Tras conocerse el caso, la preceptora habría eliminado sus redes sociales, dejó de responder mensajes y solicitó una licencia por enfermedad en el establecimiento educativo.

Mientras tanto, los estudiantes volvieron a organizar rifas y colectas con la esperanza de reunir nuevamente el dinero perdido y poder realizar finalmente el viaje de egresados a la Patagonia.