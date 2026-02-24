El Círculo Periodístico de Chascomús manifestó su rechazo a la derogación del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), según publicó el medio local El Fuerte Diario. Fue tras la aprobación en la Cámara de Diputados del artículo de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

A través de un comunicado firmado por su presidente, Abelardo Tejo, y su secretario, Alberto Morel, la entidad local sostuvo que la medida implica “un serio retroceso en la protección de los derechos de los periodistas” y advirtió que también pone en riesgo la libertad de prensa.

El Estatuto, vigente desde 1946, regulaba las condiciones laborales de quienes trabajan en publicaciones diarias, periódicas y agencias noticiosas, incluyendo cronistas, reporteros gráficos, directores y correctores. Desde la institución remarcaron que se trataba de una norma histórica que garantizaba estabilidad e independencia profesional.

La iniciativa ya contaba con media sanción del Senado y quedó confirmada con la votación en Diputados. Más de tres mil periodistas firmaron una solicitada en rechazo a la medida y también expresaron su oposición entidades como la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

Desde Chascomús, el mensaje fue claro: la eliminación del Estatuto modifica de fondo las reglas que durante casi 80 años regularon el trabajo periodístico en todo el país, incluida la provincia de Buenos Aires.

