La tradicional Caravana de la Primavera, organizada por el Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, fue postergada por razones climáticas y finalmente se llevará a cabo el domingo 5 de octubre. La bicicleteada, que cada año convoca a miles de marplatenses a recorrer la ciudad en dos ruedas, celebrará en esta edición sus 65 años de historia.

Desde la organización informaron que todos los solapines vendidos con anterioridad mantendrán su validez, mientras que la inscripción permanecerá cerrada durante una semana y volverá a abrir el 29 de septiembre, de lunes a sábado en el horario de 10 a 19.

Este evento, que ya forma parte de la identidad cultural de Mar del Plata, se ha consolidado como una jornada de encuentro, alegría y celebración de la llegada de la primavera. En esta oportunidad, el mensaje elegido por el Oratorio busca honrar el legado del Papa Francisco.

“Creemos que es importante reafirmar sus ideas. Honrando el testimonio de su vida, nos invita a ser protagonistas del cambio, a buscar ser esa Iglesia en salida, que no se queda en la comodidad de su hogar, sino que sale en busca del más necesitado. Son las palabras de Francisco las que nos incitan a ponernos en marcha para alcanzar un mundo mejor”, señalaron desde la organización.

