Organizaciones sociales, gremiales, políticas y estudiantiles se movilizarán el jueves 15 de octubre al Congreso en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria. La protesta exigirá el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y presionará a la Cámara de Diputados para rechazar definitivamente el DNU 70/23 de Javier Milei.

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La marcha de las universidades fue definida semanas atrás, después de que se agotara una batería de medidas de gremios docentes y no docentes, como paros y jornadas de clases públicas.

Vale destacar que dentro de la Cámara de Diputados, los legisladores debatirán el DNU 70/23, que ya cuenta con el rechazo del Senado. Originalmente, la sesión se convocó después de que la Corte Suprema revocara el fallo que declaraba inconstitucional el artículo 154 de ese decreto, que derogaba la Ley de Tierras. A pesar de que el máximo tribunal dio marcha atrás y la Ley de Tierras está vigente, la protesta se mantiene, no solo para que esa norma no dependa solamente de las idas y vueltas de tres jueces, sino porque el DNU afecta, además, a otros sectores que se sumarán este jueves.

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El decreto en cuestión sentó las bases del Gobierno de Javier Milei. Un revés en el Congreso, y la obligación de marchar hacia atrás haría tambalear gran parte de la estructura estatal.

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