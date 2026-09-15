Del 22 al 25 de octubre, el río de Gualeguaychú será escenario de una competencia que reunirá a los mejores exponentes del canotaje maratón internacional. Una cita que tendrá, además, un significado histórico: será la primera vez que se dispute en Sudamérica. Participarán del evento más de 700 palistas provenientes de más de 40 países, se informó oficialmente.

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“Gualeguaychú va a protagonizar un acontecimiento histórico que va a dejar un legado. Nuestro país tiene todas las condiciones dadas para ser sede de grandes eventos deportivos internacionales”, destacó Daniel Scioli. Por su parte, Rogelio Frigerio aseveró que “es un honor y un enorme compromiso ser sede del Mundial, vamos a dar todo para ser el mejor mundial de canotaje de la historia”.

Jorge Serpi, por su parte, dijo : “Seremos la vidriera del mundo. Vamos a cumplir el sueño de hacer el Mundial en casa”.

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