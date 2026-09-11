La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en Pilar volvió a quedar atravesada por diferencias internas, luego de una serie de movimientos en el Concejo Deliberante que modificaron el esquema de funcionamiento de los bloques opositores.

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Según informó Pilar de Todos, María Ratti Repetto asumió la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en reemplazo de Solana Marchesán, mientras que el concejal del PRO Sebastián Neuspiller decidió disolver el interbloque que mantenía con Marchesán desde hace cuatro años y conformar un monobloque denominado “Juntos por Pilar”.

Ratti Repetto tomó el control del bloque libertario

El cambio en la conducción de la bancada fue comunicado por Andrés Genna y la propia Ratti Repetto, quienes señalaron que la decisión apunta a “fortalecer el trabajo legislativo y seguir consolidando un bloque unido”.

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Sin embargo, el mensaje también incluyó una fuerte definición política hacia quienes consideran que se alejaron de los principios del espacio.

“Continuaremos enfrentando a la casta local, a quienes negocian sus convicciones por conveniencia política y a todos aquellos que traicionan el mandato que recibieron de los vecinos”, señalaron.

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En el comunicado también remarcaron: “Las ideas y los valores no se negocian”.

Ratti Repetto explicó a Pilar de Todos que la modificación busca alinear el trabajo legislativo con la coordinación política de La Libertad Avanza en el distrito.

La concejal, no obstante, aclaró que Marchesán “sigue formando parte del bloque”, aunque dejó de ocupar la presidencia.

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Neuspiller rompió el interbloque con Marchesán

En paralelo, Sebastián Neuspiller comunicó formalmente a la presidenta del Concejo Deliberante, Lucía Portos, la disolución del interbloque “Cambiemos por la Libertad”, que compartía con Marchesán desde 2021.

El concejal del PRO anunció además que continuará su actividad legislativa desde un monobloque denominado “Juntos por Pilar”.

Consultado por Pilar de Todos sobre los motivos de la decisión, Neuspiller fue directo:

“Solana hoy no está participando activamente de las actividades que venimos desarrollando en conjunto entre el PRO y La Libertad Avanza”, explicó.

El edil agregó que, mientras Marchesán define su futuro político en Pilar, consideró adecuado disolver el espacio común.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de una futura recomposición: “Eso no quita que, más adelante, podamos volver a trabajar juntos y eventualmente conformarlo nuevamente”, sostuvo.

Una interna que viene desde hace meses

Los nuevos movimientos no aparecen de manera aislada. La conducción política de La Libertad Avanza en Pilar ya había sufrido un cambio meses atrás, cuando Ratti Repetto desplazó a Marchesán de la coordinación local.

La modificación había generado tensiones dentro del espacio, justo cuando dirigentes de LLA y el PRO intentaban construir una mesa política común y mostrar una imagen de unidad de cara a 2027.

En mayo, ambas fuerzas habían buscado mostrar cohesión mediante reuniones conjuntas y una agenda común, con el objetivo de ampliar la coalición y sumar otros sectores políticos.

Pero la nueva configuración del Concejo vuelve a exhibir que las diferencias internas continúan.

El futuro político de Marchesán, en el centro de la escena

Las declaraciones de Neuspiller también vuelven a poner el foco sobre el futuro político de Marchesán.

El dirigente del PRO sostuvo que la concejal no participa actualmente de las actividades que desarrollan conjuntamente el PRO y LLA, mientras define cuál será su continuidad política en el distrito.

En ese contexto, comenzaron a circular versiones sobre un posible acercamiento de Marchesán a Consolidación Argentina, un espacio que impulsa la candidatura de Dante Gebel, aunque por el momento se trata de una posibilidad que forma parte de las especulaciones sobre el reordenamiento opositor.

La situación expone una paradoja dentro del espacio: mientras LLA y el PRO buscan ampliar su alianza y construir volumen político para 2027, los movimientos internos en el Concejo vuelven a profundizar las diferencias entre sus principales referentes.

La alianza había llegado a las elecciones legislativas de 2025 como una lista unificada de LLA y PRO, encabezada por Andrés Genna, seguida por Marchesán, Neuspiller y Ratti Repetto.