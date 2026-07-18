El bloque de La Libertad Avanza en José C. Paz quedó envuelto en una fuerte disputa interna luego de que la concejal Mia Amoroso difundiera una serie de mensajes en redes sociales con acusaciones contra dirigentes del espacio.

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Según informó El Primero Noticias, el conflicto se desencadenó luego de que Amoroso no fuera invitada a un encuentro de referentes libertarios al que asistieron otros integrantes del bloque. Tras esa situación, la edil expresó su malestar y apuntó contra distintos dirigentes del armado libertario.

En sus publicaciones, Amoroso señaló al concejal Subriabe, a quien vinculó con el empresario Fabián Carballo, y aseguró que Carballo la habría llamado en reiteradas oportunidades para pedirle que abandonara su banca.

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Mia Amoroso.

Además, afirmó que Agustín Romo le habría ofrecido distintas alternativas políticas, entre ellas solicitar licencia sin goce de sueldo, ocupar otro cargo o conformar un monobloque fuera del Concejo Deliberante.

La concejal sostuvo que rechazó esas propuestas porque, según expresó, responde directamente a Karina Milei y no reconoce intermediarios dentro del espacio.

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Amoroso también realizó acusaciones sobre supuestas negociaciones entre sectores libertarios y el oficialismo local, y afirmó que existieron intentos de frenar reclamos relacionados con episodios de violencia contra militantes libertarios ocurridos meses atrás.

Para respaldar sus dichos, la edil difundió capturas de conversaciones privadas y reclamó públicamente que sus afirmaciones fueran desmentidas.

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La respuesta llegó desde el sector de Agustín Romo, quien en una publicación compartida por Amoroso la calificó de “mentirosa” y pidió a la militancia que no prestara atención a sus declaraciones.

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La disputa dejó expuestas las diferencias internas dentro del armado libertario de José C. Paz, donde confluyen distintos sectores y referentes vinculados a Sebastián Pareja, Agustín Romo, Fabián Carballo y Ramón “Nene” Vera, entre otros dirigentes mencionados en el espacio.

La interna, que hasta ahora se mantenía puertas adentro, pasó a una instancia pública con acusaciones cruzadas entre integrantes del espacio libertario local.