La iniciativa tiene como propósito generar espacios de difusión para las bandas y artistas del distrito, promoviendo el desarrollo de la escena musical y acercando distintas expresiones culturales a la comunidad, se informó oficialmente.

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El ciclo continúa ofreciendo espectáculos gratuitos en el Auditorio Santiago de Liniers, donde músicos locales tienen la posibilidad de compartir su trabajo con el público y formar parte de una agenda cultural abierta a toda la ciudadanía.

Para mayor información, comunicarse con la Subsecretaría de Cultura al 5282-7557 o a través de sus redes sociales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.

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