Se realizó en Tigre una nueva edición del ciclo "Reconquista Rock"
Con la presentación de la banda “Oscuro Circo”, el Municipio llevó adelante una nueva fecha del ciclo musical en el Auditorio del Museo de la Reconquista. La propuesta convocó a vecinos para disfrutar de una noche dedicada al rock y la cultura local.
La iniciativa tiene como propósito generar espacios de difusión para las bandas y artistas del distrito, promoviendo el desarrollo de la escena musical y acercando distintas expresiones culturales a la comunidad, se informó oficialmente.
El ciclo continúa ofreciendo espectáculos gratuitos en el Auditorio Santiago de Liniers, donde músicos locales tienen la posibilidad de compartir su trabajo con el público y formar parte de una agenda cultural abierta a toda la ciudadanía.
Para mayor información, comunicarse con la Subsecretaría de Cultura al 5282-7557 o a través de sus redes sociales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.
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