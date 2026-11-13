Lucas Fernández tiene 26 años, vive en San Francisco Solano y celebró siete años de esfuerzo al recibirse en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Pero las fotos de su graduación tuvieron una repercusión inesperada: cientos de usuarios destacaron su increíble parecido con el campeón del mundo y jugador de Boca.

Ads

Lo que comenzó como una publicación para compartir su felicidad por el título de abogado terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Entre felicitaciones y comentarios, muchos lo bautizaron como "el Paredes de Temu", por su semejanza física con Leandro Paredes.

"Yo en ningún momento me hice pasar por él ni hablé de mi parecido. Mi publicación fue solo referida al título de abogacía, pero se hizo viral por ese motivo", contó Lucas en diálogo con TN.

Ads

El joven, hincha de Boca desde chico y admirador del mediocampista, también recordó que una vez lo confundieron con un familiar del futbolista en una gomería, cuando fue a cambiar las cubiertas de su auto.

Detrás de la repercusión en redes hay una historia de perseverancia: Lucas tardó siete años en completar la carrera, atravesó la pandemia y debió interrumpir sus estudios por motivos personales. Sin embargo, consiguió un logro académico destacado: promocionó todas las materias sin rendir exámenes finales.

Ads

Ahora, con el título en sus manos, proyecta especializarse en derecho penal y comenzar a sumar experiencia profesional. Mientras tanto, su parecido con Paredes lo convirtió en una inesperada figura viral.