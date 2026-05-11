El servicio de colectivos comenzó a normalizarse este lunes en Mar del Plata luego de casi tres días de interrupción a raíz de una medida de fuerza impulsada por la Unión Tranviarios Automotor por el atraso en el pago de salarios a los choferes.

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Las unidades de corta y media distancia comenzaron a salir nuevamente desde las cabeceras para retomar de manera paulatina los recorridos habituales en el partido de General Pueyrredon.

De acuerdo a lo trascendido, durante las primeras horas del lunes empezó a acreditarse parte de los salarios adeudados a los trabajadores, situación que permitió avanzar con el levantamiento del paro y la reactivación progresiva del servicio.

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El conflicto se había iniciado el viernes por la tarde, cuando las empresas de transporte no abonaron los salarios antes del cierre del último día hábil de la semana. Desde la UTA ya habían advertido que, si los choferes no percibían sus haberes antes de las 18.00, se pondría en marcha una retención de tareas.

Finalmente, al no concretarse el pago en el horario previsto, comenzó la medida de fuerza. Las últimas unidades dejaron las cabeceras después de las 18.00 del viernes y desde ese momento el servicio permaneció totalmente interrumpido durante todo el fin de semana, coincidiendo además con jornadas de condiciones climáticas adversas.

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La paralización afectó a miles de usuarios del transporte público y volvió a poner sobre la mesa la compleja situación económica que atraviesa el sistema de colectivos en la ciudad.

Semanas atrás, la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros había solicitado una actualización del boleto por encima de los $2.500, argumentando un fuerte incremento de los costos operativos, especialmente en combustible y salarios. Actualmente, el valor del pasaje en Mar del Plata es de $1.550.