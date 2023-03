Nerón es un ovejero alemán pelo largo, macho, de diez años de edad, que llegó a la Unidad 47 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en 2018 gracias a una donación realizada por la Unidad 48 del mismo Complejo Penitenciario.

La familia que lo adoptó vive en el barrio Otamendi de Campana y a través del Guardia Nicolás Saleme accedieron al proceso de adopción que se llevó adelante en el marco de la resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires denominada “Viejos camaradas” que autoriza a pasar a retiro a los canes que dejan de ser operativos.

El can se desempeñaba en actividades de seguridad, como en tareas de recuento de población y de custodia del perímetro de la cárcel, pero su tiempo de servicio activo terminó y fue pasado a retiro.

La ceremonia se llevó a cabo en la plaza de armas del establecimiento carcelario y contó con la participación de autoridades y personal penitenciario y la nueva familia del can.

Para despedir al querido Nerón, los funcionarios realizaron una formación a modo de homenaje en el día de su retiro del SPB.

El Guía Can Sargento 1° (EG) Mauro Larroca fue el encargado de entregarlo en adopción y le dedicó unas emotivas palabras: “Hoy 17 de marzo es un gran día para vos ya que dejas cumplir funciones en el Servicio Penitenciario Bonaerense para ser parte de una nueva familia. Nunca me voy a olvidar aquel 18 de marzo del 2018 que llegaste a esta Unidad, desde ese día hemos formado un excelente vínculo, gracias al cual hemos podido lograr las diferentes tareas encomendadas con obediencia y lealtad. Agradezco ser parte del Grupo Cinotecnia de la Unidad 47 porque gracias a ello he podido conocerte, tenerte de compañero y principalmente de amigo fiel”.

Silvia Venecio y Gustavo Lovera recibieron al ejemplar muy agradecidos y con mucho cariño. Desde ahora se encargarán de darle un hogar al can retirado de la institución.

“El perro está en buenas condiciones, se está adaptando bien a la nueva familia, es muy lindo, muy bueno, muy obediente así que estamos re contentos con este nuevo integrante de la familia y dándole todo el amor posible”, contó Gustavo.

Las funciones de los perros en el SPB

Cabe destacar que los grupos de Cinotecnia funcionan en distintos establecimientos penitenciarios en la Provincia con gran nivel de profesionalismo y capacitaciones continuas, ofrecen una mayor seguridad y una prevención y disminución de conflictos. Dependen de la Dirección de Cinotecnia de la Subdirección General de Resolución de Incidentes de la Dirección General de Seguridad del SPB.

Actualmente, la institución cuenta con 196 canes, distribuidos en la base ubicada en Lisandro Olmos (76) y en las Unidades Penitenciarias (120). Según las características de cada animal, cumplen funciones de custodia y seguridad en operativos como búsquedas de estupefacientes, personas y explosivos, requisas, recuentos, traslados, reyertas y cordones de seguridad, entre otros.