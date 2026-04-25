Un nuevo caso que involucra a personal policial es investigado en el interior bonaerense, luego de que se denunciara la carga irregular de combustible. Según informó el medio Distrito Interior, ya se inició un sumario administrativo y tomó intervención Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

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La denuncia fue radicada ante la Ayudantía Fiscal local y apunta a la carga de aproximadamente 1.000 litros de gasoil en una cisterna, que habría sido trasladada en una camioneta hasta una estación de servicio YPF durante los primeros días del mes.

Pese a la gravedad del hecho, por el momento no se dispusieron desplazamientos dentro de la fuerza, ni siquiera del sargento señalado como presunto responsable de la maniobra. Las autoridades policiales indicaron que el caso se encuentra en plena etapa de investigación interna.

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En ese sentido, fuentes consultadas aseguraron que, según las primeras pruebas recabadas, no habría integrantes de la cúpula policial local comprometidos en el episodio. Sin embargo, no se descarta que en las próximas horas o días surjan novedades en torno a la situación del efectivo involucrado.

El destino del combustible cargado aún no fue determinado, lo que suma incertidumbre a un caso que ahora quedó bajo la órbita de los organismos de control de la fuerza.

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