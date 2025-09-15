La derrota de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral provocó el primer cimbronazo local. El concejal Damián Paz anunció su salida del bloque libertario en el Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda y constituyó un nuevo espacio legislativo denominado Avellaneda Primero.

La decisión fue comunicada formalmente en una carta dirigida al cuerpo y fue tomada, según el propio edil, con el propósito de “volver a las fuentes” y recuperar “la mística y la convicción en la militancia”.

Paz negó que su alejamiento responda únicamente a la derrota electoral y lo enmarcó en diferencias internas sobre estrategia y la proximidad con los vecinos. Esta comuna, Fuerza Patria logró una amplia diferencia de votos con LLA.

La ruptura deja a La Libertad Avanza con un vacío en la legislatura local y se espera que la bancada libertaria reordene su conducción interna y que el nuevo monobloque de Paz busque instalarse con iniciativas propias en el Concejo.

