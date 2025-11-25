En el marco del Black Friday 2025, los comercios brindarán ofertas con descuentos que podrán llegar al 50%, además de cuotas sin interés. La propuesta alcanza múltiples rubros: Indumentaria y calzado hasta tecnología, electrodomésticos, supermercado, turismo y productos para mascotas.

El evento llega en vísperas de la temporada navideña, un período clave para el consumo. Y para las empresas representa una oportunidad para liquidar stock y mejorar los niveles de facturación.

Vale destacar que el Black Friday es un evento comercial anual que se celebra el último viernes de noviembre, tras el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y marca el inicio de la temporada de compras para Navidad.

