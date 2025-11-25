Se viene el Black Friday 2025 en Argentina: Cuatro días de comercio electrónico con importantes descuentos
Con origen en Estados Unidos, el evento de venta online este año se desarrollará en Argentina desde el viernes 28 de noviembre hasta el lunes 1° de diciembre. Se plegarán los locales físicos que ofrecerán rebajas y beneficios financieros para impulsar el consumo.
En el marco del Black Friday 2025, los comercios brindarán ofertas con descuentos que podrán llegar al 50%, además de cuotas sin interés. La propuesta alcanza múltiples rubros: Indumentaria y calzado hasta tecnología, electrodomésticos, supermercado, turismo y productos para mascotas.
El evento llega en vísperas de la temporada navideña, un período clave para el consumo. Y para las empresas representa una oportunidad para liquidar stock y mejorar los niveles de facturación.
Vale destacar que el Black Friday es un evento comercial anual que se celebra el último viernes de noviembre, tras el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y marca el inicio de la temporada de compras para Navidad.
