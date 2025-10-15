La pintoresca localidad balnearia de Mar de Cobo se prepara para vivir uno de los eventos más esperados del calendario regional: la 18ª edición de la Fiesta Provincial del Cordero Costero, que se efectuará del 7 al 9 de noviembre en la Plaza Central, con entrada libre y gratuita.

Organizada por la Municipalidad de Mar Chiquita y con el acompañamiento de instituciones locales, la celebración ofrecerá durante tres días una completa propuesta gastronómica, feria de artesanos y emprendedores, y espectáculos en vivo para toda la familia.

El plato fuerte, como cada año, será el cordero al asador, aunque también se podrán degustar diversas preparaciones con este producto típico de la región: al disco, desmechado en sándwich o hamburguesa, e incluso en versión “taco”.

El intendente Walter Wischnivetzky destacó que esta fiesta “es una expresión de identidad, encuentro y desarrollo local” y subrayó la importancia del trabajo conjunto con comerciantes, productores y artesanos. Además, remarcó el valor que tiene el corredor gastronómico sobre la Avenida Manuel Cobo, donde se concentran las principales propuestas culinarias.

En la edición anterior, el evento coincidió con el Día de la Tradición y contó con shows destacados de Arbolito, Hugo Lobo y Yamila Cafrune, convirtiéndose en una verdadera celebración de la cultura costera y las tradiciones bonaerenses.

📅 Datos claves

Evento: 18ª Fiesta Provincial del Cordero Costero

Lugar: Plaza Central de Mar de Cobo, Partido de Mar Chiquita

Fecha: Del 7 al 9 de noviembre

Entrada: Libre y gratuita

Actividades: Gastronomía regional, feria de artesanos y emprendedores, shows en vivo

Organiza: Municipalidad de Mar Chiquita

Imperdible: Corderos al asador y corredor gastronómico sobre Av. Manuel Cobo