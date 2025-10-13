La ciudad de General Belgrano se prepara para vivir una nueva edición de su gran fiesta popular, un encuentro que combina sabores, tradiciones y cultura en un entorno natural a orillas del Río Salado.

Organizado por la Municipalidad de General Belgrano, a través de las áreas de Cultura y Turismo, y con el apoyo de diversas instituciones locales, el evento promete una jornada repleta de propuestas para disfrutar en familia con la bondiola como el plato estrella de la fiesta.

Habrá un amplio patio de comidas con delicias regionales, un desfile criollo, paseo de artesanos y emprendedores, sector de juegos infantiles y shows en vivo durante toda la jornada.

Desde el municipio adelantaron que en los próximos días se abrirán las inscripciones para cantinas, artesanos y emprendedores, con el objetivo de garantizar una amplia participación de la comunidad.

📌 Datos clave sdel evento

📅 Fecha: Domingo 23 de noviembre

📍 Lugar: Predio Mateo Bruzzo, a orillas del Río Salado

🕚 Horario: De 11.00 a 22.00

🎟️ Entrada: Libre y gratuita