El Honorable Concejo Deliberante debatirá este jueves, en el marco de su cuarta sesión ordinaria, un fuerte incremento en la tarifa del servicio de agua corriente que podría impactar en los usuarios. Se trata de una suba del 120,35% solicitada por Coopelectric, que ya cuenta con el aval del Departamento Ejecutivo tras un análisis de costos.

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El pedido había sido presentado originalmente en noviembre de 2025 bajo el expediente “Actualización de costos de prestación del servicio sanitario”. Posteriormente, la cooperativa requirió una actualización adicional contemplando el período entre noviembre y marzo, en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor.

Desde la prestataria argumentaron que el incremento responde a múltiples factores, entre ellos el aumento en los costos operativos, la suba en la mano de obra y el impacto de la morosidad en el pago del servicio, variables que afectan directamente su estructura financiera.

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Si bien el tratamiento del expediente generará debate entre los distintos bloques políticos, de acuerdo al medio local infoeme, se prevé que la iniciativa sea aprobada durante la sesión, lo que habilitaría la aplicación del nuevo cuadro tarifario en los próximos meses.

Cabe recordar que el último ajuste en la tarifa de agua fue aprobado el 1º de noviembre de 2024, cuando se aplicó un incremento del 341%, marcando un antecedente de fuertes subas en el servicio.

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