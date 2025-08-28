En declaraciones televisivas, el referente bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, se refirió a la situación vivida por el Presidente Javier Milei este miércoles en Lomas de Zamora, y calificó de una manera no del todo feliz a quienes arrojaron piedras contra la caravana libertaria.

“Son discapacitados, no son como nosotros”, sentenció el candidato al referirse a las personas que atacaron al Jefe de Estado. “Son energúmenos, están por fuera de la lógica que podemos comprender todos nosotros”, completó.

“Falló un control”, aseveró Pareja.

Además, responsabilizó al kirchnerismo por lo sucedido, y también lo culpó por dividir a las familias. Asimismo, defendió al Gobierno Nacional en el marco del escándalo por los audios de las coimas.

