El titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, cuestionó a los bloques legislativos que aprobaron la Ley de Financiamiento impulsada por el gobernador Axel Kicillof, y denunció la existencia de un “pacto obsceno” entre el oficialismo y sectores de la oposición.

Según Pareja, la votación que habilitó un nuevo endeudamiento para la administración provincial representa “otro pacto inescrupuloso y explícito”, que responde a “las prácticas más conocidas de la vieja política”. , Para el libertario, el acuerdo permitiría al gobernador “prescindir del poder legislativo los próximos dos años” y posicionarse en una eventual carrera presidencial.

El dirigente de LLA también apuntó contra la decisión de modificar cargos en el Directorio del Banco Provincia, denunciando que fue utilizado “como un botín de guerra”.

“Aprovechan las últimas horas de los mandatos para hacer negocios que quedarán sin efecto cuando La Libertad Avanza amplíe su representación parlamentaria”, afirmó. “No vamos a ser parte de estos negociados de casta”

Pareja sostuvo que el endeudamiento aprobado tendrá un impacto directo “por muchos años” sobre los bonaerenses, sin que los sectores que celebraron el acuerdo “se hagan cargo de las consecuencias”.

“No nos vamos a correr del camino de austeridad fiscal y responsabilidad política que marcó nuestro presidente Javier Milei. La libertad de los bonaerenses no vale un carguito. No somos quiosqueros de contratos”, sentenció.

Asimismo, advirtió que quienes acompañaron la iniciativa “disfrutarán de las dádivas del Estado que pagan los bonaerenses” y deberán “hacerse cargo de su naturaleza”, al tiempo que reafirmó que La Libertad Avanza se mantendrá firme frente a “la presión institucional” y no integrará “acuerdos de casta”.

